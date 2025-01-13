Sibel Can'ın sahne kıyafeti yeniden gündemde! "Sütyeni alta takacaksın abla üste değil"

Sibel Can, hem sahne performansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şarkılar Bizi Söyler programında sunuculuk yapan Sibel Can, tarzı, sesi ve özel hayatıyla yıllardır adından söz ettiriyor.

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla zaman zaman da gündeme gelen Sibel Can, son olarak Bursa konserinde tercih ettiği kıyafetle yine dikkat çekti.

Siyah kıyafeti ve kıyafetin göğüs detayı, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen konserdeki tercih sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Sibel Can'ın siyah elbisesinin göğüs kısmındaki turuncu detayı görenler kendini tutamadı. Şarkıcıya yapılan yorumlardan bazıları şöyle: