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  4. Sibel Can'ın sahne kıyafeti yeniden gündemde! "Sütyeni alta takacaksın abla üste değil"

Sibel Can'ın sahne kıyafeti yeniden gündemde! "Sütyeni alta takacaksın abla üste değil"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
13.01.2025 10:53
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Son dönemde kıyafet seçimleriyle dikkat çeken Sibel Can'ın ağustos ayında giydiği bir kostüm sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Sibel Can'ın ilginç göğüs detayları kıyafeti fena dile düştü.

Sibel Can'ın sahne kıyafeti yeniden gündemde! "Sütyeni alta takacaksın abla üste değil"

Sibel Can, hem sahne performansları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Şarkılar Bizi Söyler programında sunuculuk yapan Sibel Can, tarzı, sesi ve özel hayatıyla yıllardır adından söz ettiriyor.

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla zaman zaman da gündeme gelen Sibel Can, son olarak Bursa konserinde tercih ettiği kıyafetle yine dikkat çekti.

Siyah kıyafeti ve kıyafetin göğüs detayı, sosyal medyada yeniden konuşulmaya başlandı. Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleşen konserdeki tercih sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Ekran görüntüsü 2025-01-13 105018

Sibel Can'ın siyah elbisesinin göğüs kısmındaki turuncu detayı görenler kendini tutamadı. Şarkıcıya yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

Ekran görüntüsü 2025-01-13 105208

  • "Sütyeni alta takacaksın abla üste değil"
  • "Acil modacısını değiştirsin"
  • "Bu kadın son dönem neden bu kadar kötü giyiniyor"
  • "Gözüm kanadı bu ne?"
  • "Paranla rezil olmak bu olsa gerek"
Göğüs detayına bir bakan bir daha baktı Göğüs detayına bir bakan bir daha baktı
Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
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