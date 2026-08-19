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Sibel Can sahnede kilosunu gizlemek için bu yöntemi kullanıyor

Sibel Can’ın sahne görüntüleriyle ilgili dikkat çeken iddia: Ünlü şarkıcının kilosunu gizlemek için konserlerde ilginç bir yöntem kullandığı ve cep telefonuyla görüntü alınmasını istemediği öne sürüldü.

Sibel Can sahnede kilosunu gizlemek için bu yöntemi kullanıyor

Sık sık görünümüyle gündeme gelen Sibel Can son sahne tarzıyla yine adından söz ettirdi. Zaman zaman kilo alıp veren Sibel Can'ın sahnede kilosunu saklamak için ilginç bir yöntem kullandığı iddia edildi. Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre; Can, profesyonel fotoğrafçısının çekip fotoşopladığı kareleri sayfasında paylaşmayı tercih ediyor.

Sibel Can sahnede kilosunu gizlemek için bu yöntemi kullanıyor 1

İddiaya göre; ’Gerçekler’ ve ‘hayaller’ arasındaki farkın gündeme gelmemesi için de konserlerinde cep telefonuyla görüntü alınmasını istemiyor. Geçenlerde kendisini cep kamerasıyla çeken tanıdık bir seyircisine de sahneden şöyle takılmış: “Bak, o görüntü bir yerde çıkarsa canına okurum vallahi!”

Sibel Can sahnede kilosunu gizlemek için bu yöntemi kullanıyor 2

İLGİNÇ YÖNTEM

Müge Dağıstanlı yazısında şu ifadelere yer verdi:
"Seyirciye “Çekmeyin” demek olmaz. Cep telefonlarını toplatmak da mümkün değil. Bu noktada Sibel Can’ın ‘o buluşu' devreye girmiş. Artık sahnenin önüne 5-6 saniyeliğine gelip, sonra küçük bir dans manevrasıyla hemen geri çekiliyormuş. Böylece en öndeki seyircinin görüntü almasını engelliyormuş. O arada çekmeye çalışan olursa işi zor! Yorumlarda 'Mide küçültme ameliyatı olun', 'Zayıflama iğnesi yaptırın' diyenler var. Sibel Can bunlardan kaçıyor, çünkü korkuyor."

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Anahtar Kelimeler:
Sibel Can
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