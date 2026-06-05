Sibel Kekilli düğün dansını paylaştı! Gelinliğine yorum yağdı

Duvara Karşı, Game of Throne, Karanlık Gece gibi yapımlarda rol alan oyuncu Sibel Kekilli geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendi. Dostlarıyla birlikte düğün kutlaması yapan Kekilli uzun süredir Andreas Daurer ile birlikteydi.

Andreas Daurer ve Sibel Kekilli'nin sade düğününden yeni görüntüler paylaşıldı. Düğününde döktüren Kekilli'nin sempatik tavırlarına beğeni yağarken gelinliği de konuşuldu.

Sibel Kekilli, derin V dekolteli, minimalist çizgilere sahip beyaz bir elbise tercih etti. Doğal güzelliği ve sade şıklığıyla dikkat çeken oyuncuya "Hem cesur hem sade", "Çok güzel" yorumları yağdı.

Ünlü oyuncunun paylaştığı düğün karelerine düştüğü esprili not da çok konuşuldu. Kekilli 'Kendimle evlendim' ifadelerini kullandı.