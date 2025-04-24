Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya pilot sevgilisiyle evleniyor! Adalar manzaralı lüks siteden ev tuttu! Fiyatı dudak uçuklattı

'Sihirli Annem' dizisiyle şöhreti yakalayan Zeynep Özkaya son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik hazırlığında olan ünlü isim haziran ayında nikah masasına oturacak.

Evlendikten sonra oturacağı evi tutan Zeynep Özkaya Adalar manzaralı lüks siteden ev kiraladı.

Ünlü ismin ev tuttuğu sitedeki dairelerin fiyatı ortalama 100 bin TL'den başlıyor ve 350 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Aynı sitede Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'de oturuyor.