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Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya pilot sevgilisiyle evleniyor! Adalar manzaralı lüks siteden ev tuttu! Fiyatı dudak uçuklattı

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği Çilek karakteri ile hafızalara kazınan Zeynep Özkaya uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik hazırlığında. Haziran ayında nikah masasına oturmayı bekleyen Özkaya evlendikten sonra oturağı evi şimdiden tuttu. Ünlü ismin Adalar manzaralı lüks siteden tuttuğu evin değeri dudak uçuklattı.

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya pilot sevgilisiyle evleniyor! Adalar manzaralı lüks siteden ev tuttu! Fiyatı dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

'Sihirli Annem' dizisiyle şöhreti yakalayan Zeynep Özkaya son dönemde özel hayatıyla gündemde.

Uzun süredir birlikte olduğu pilot sevgilisi Oğulcan Can ile evlilik hazırlığında olan ünlü isim haziran ayında nikah masasına oturacak.

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Evlendikten sonra oturacağı evi tutan Zeynep Özkaya Adalar manzaralı lüks siteden ev kiraladı.

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Ünlü ismin ev tuttuğu sitedeki dairelerin fiyatı ortalama 100 bin TL'den başlıyor ve 350 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Aynı sitede Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'de oturuyor.

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Gizem Güven Zeynep Özkaya sihirli annem
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