Sıkı diyetle 20 kilo vermişti! Zara'nın son hali gündem oldu! Görenler tanıyamıyor

Türk Halk Müziği'nin güçlü seslerinden Zara, son dönemde verdiği kilolarla ve cesur sahne tarzıyla adından sıkça söz ettiriyor. Sıkı bir diyet programıyla 20 kilo veren ünlü isim şimdi de son haliyle gündeme geldi.

Ünlü isim, diyetiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı: “Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet"

"PORSİYONLARIM ÇOK KÜÇÜK"

"D vitamini öğlen zamanı (damla olarak) ve kabak çekirdeği yağı ile alıyorum. Mümkün mertebe ev yemeği ve sebze ağırlıklı besleniyorum. Ekmek dahi evde minik minik kurabiye gibi yapıyoruz. Porsiyonlarım o kadar küçük ki görseniz inanmazsınız. Yemekle birlikte sıvı tüketmemeye çalışıyorum ki mide asidini sağaltmasın diye."

ZAYIFLAMA SIRRINI VERDİ

Zara; "Günde bir öğün yemeye çalışıyorum. Bir hafta protein, bir hafta sebze ağırlıklı yiyorum. Mutlaka ev yemekleri yemeye çalışıyorum. Bize kilo aldıran aslında işten sonra yediğimiz yemekler oldu.

Sahne öncesi oramız buramız şişmesin diye yemiyoruz sahnede inince de yemeğe saldırıyoruz. Şimdi en fazla çorba içiyorum" dedi.

Zara, fit haliyle ve yeni pozlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Şarkıcının son olarak peş peşe yayınladığı kareleri görenler tanımakta güçlük çekti.