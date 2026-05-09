Berdan Mardini dünyaya açıldı... Evini arabasını satıp memleketine 120 milyon TL’ye fabrika kurmuştu! 178 çeşit ürün üretti

Farklı giyim tarzı ve özel hayatıyla son dönemde magazin manşetlerinin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başaran ünlü türkücü Berdan Mardini şimdi de memleketine kurduğu fabrika ile dikkat çekti.

Mardini, yıllar önce evini arabasını satıp Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle 120 milyon TL'ye, merkez Artuklu ilçesine 20 kilometre uzaklıkta kırsal Yaylabaşı Mahallesi'ne fabrika kurmuştu.

350 kişiye istihdam sağlayan Berdan Mardini, dünyaya açıldı. Güllerin fabrikada işlenmesi sonucu elde edilen gül yağı ve suyu iç piyasanın yanı sıra Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor.

İşlenen ürünlerin yanı sıra gülün posası, yağı ve suyu da hammadde olarak ihraç ediliyor.

Berdan Mardin büyük ilgi gören ürünlerini fuarlarda sergilemeye devam ediyor. Ünlü türkücü markasıyla tam tamına 178 çeşit ürün hayata geçirdi.

Mardini'nin standını yakın arkadaşı olan komedyen Şafak Sezer de ziyaret etti. Sezer, "Bizzat Mardin'e gül toplamaya gittim. Yöre halkı Berdan'ı çok seviyor" dedi.