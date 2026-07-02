Sıla Türkoğlu ve Feyza Civelek gerilimi: "Ortalığı karıştırıyorsun beybi"

Sıla Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti'nden ayrılma sebebi yeniden gündeme geldi. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut’un, Türkoğlu’nun kendisine teklif edilen ücreti beğenmediği yönündeki açıklamaları eski defterleri yeniden açtırdı.

Sıla Türkoğlu’nun ajansı vasıtasıyla bu iddiaları yalanlamasının ardından gözler eski bir iddiaya döndü. Ayrılık dönemi oyuncunun Kızılcık Şerbeti'nin Nilay’ı Feyza Civelek ile anlaşmazlık yaşadığı ve bu kriz nedeniyle veda etmek istediği iddia edilmişti.

Bu iddialar bir video sebebiyle yeniden gündeme geldi.

Sıla Türkoğlu’nun kamera arkasında vlog çektiği esnada, Feyza Civelek’in kendisine laf attığı görülüyor.

Karşılıklı atışmaların yaşandığı anlarda Civelek'in, Türkoğlu'na yönelik “Ortalığı karıştırıyorsun beybi” şeklindeki ifadesi yer aldı. Türkoğlu ise yanıt olarak "Ben ortalığı karıştırmam, hiç sevmem" diyor.