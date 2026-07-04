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Daha 17 6. bölüm 2. fragman izle! 'Çok bekledik ama değdi'

Daha 17 dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Pazar akşamlarına damga vuran gençlik dizisinin 6. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Dizi takipçileri yeni bölüm öncesi görüntülere 'Çok bekledik ama değdi' yorumunda bulundu.

Daha 17 6. bölüm 2. fragman izle! 'Çok bekledik ama değdi'
Öznur Yaslı İkier

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan yeni dizi Daha 17 yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Reytinglerde başarı elde eden Daha 17 pazar akşamlarına damga vuruyor. Daha 17'nin 6. bölümünden 2. yeni fragman geldi. Dizinin yeni fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI
Daha 17 6. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'çok bekledik ama değdi', 'Bu kadar beklettiği için ön gösterim borçlusun admin', 'gittikçe heyecan artıyor' gibi yorumlar yapıldı.

**DAHA 17 6. BÖLÜM 2. FRAGMAN İZLE!

DAHA 17 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Aras kardeşinin öldüğü yalanını söyleyen gazetecinin ofisini bomboş bulunca Demir’in kendisinden bir nedenle saklandığını anlamıştır. Küçük izleri birleştirdiğinde mesajları atan kişi olarak Serhat’tan şüphelenecektir.

Daha 17 6. bölüm 2. fragman izle! Çok bekledik ama değdi 1

Diğer taraftan Teoman, Serhat’ın Aras’la konuştuğu telefonu bulmuş ve kayıtlı tek numarayı aradığında karşısında Aras’ın sesini duymuştur. Serhat ve Aras’ın bir işler çevirdiğini düşünen Teoman o tarafa yönelecek; ancak Hakan’ın gazabından kurtulamayacaktır.

Daha 17 6. bölüm 2. fragman izle! Çok bekledik ama değdi 2

Teoman’ın Aras’la sürekli yan yana olması onun için geçmişin perdesinin zaman zaman aralanmasına neden olmaktadır. Şebnem, Aras’ın kim olduğunu öğrendiğinde kocasıyla birlikte daha sert önlem almak zorunda kalacaktır. Ancak beklemedikleri üzere bu önlem de Teoman ve Aras’ı bir kez daha bir araya getirecektir. Üstelik bu defa Leyla da tüm yaşananların tam merkezindedir.

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Anahtar Kelimeler:
Nesrin Cavadzade Dilara Aksüyek Daha 17 dizisi Çağan Efe Ak
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