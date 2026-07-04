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İsmail Küçükkaya anlaşmaya vardı! Yeni adresi belli oldu

Gazeteci İsmail Küçükkaya, yeni sezonda Sözcü TV’de olacağını duyurdu. İpek Özbey ile sözleşme imzaladığı fotoğrafı paylaşan Küçükkaya, “Hafta içi her sabah Türkiye’yi uyandıracağız” dedi.

İsmail Küçükkaya anlaşmaya vardı! Yeni adresi belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın yeni yayın adresi belli oldu. Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezonda Sözcü TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

İpek Özbey’in yanında sözleşme imzaladığı fotoğrafı paylaşan Küçükkaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

İsmail Küçükkaya anlaşmaya vardı! Yeni adresi belli oldu 1

“Yeni sezonda Sözcü Televizyonu’ndayım. Hafta içi her sabah Türkiye’yi uyandıracağız. Teşekkürler İpek Özbey. Teşekkürler Sözcü Televizyonu.”

İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz yıl Halk TV’den ayrılmış ve sürpriz bir kararla tv100’e geçmişti. Küçükkaya’nın tv100 serüveni ise kısa sürmüştü.

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ismail küçükkaya
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