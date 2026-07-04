İsmail Küçükkaya anlaşmaya vardı! Yeni adresi belli oldu

Gazeteci İsmail Küçükkaya’nın yeni yayın adresi belli oldu. Küçükkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni sezonda Sözcü TV ekranlarında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.
İpek Özbey’in yanında sözleşme imzaladığı fotoğrafı paylaşan Küçükkaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Yeni sezonda Sözcü Televizyonu’ndayım. Hafta içi her sabah Türkiye’yi uyandıracağız. Teşekkürler İpek Özbey. Teşekkürler Sözcü Televizyonu.”
İsmail Küçükkaya, geçtiğimiz yıl Halk TV’den ayrılmış ve sürpriz bir kararla tv100’e geçmişti. Küçükkaya’nın tv100 serüveni ise kısa sürmüştü.
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