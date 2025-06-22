Sınava şort ve sütyenle geldiği için topa tutuldu! Gülben Ergen o genç kıza sahip çıktı

YKS 2025'in ilk etabı 21 Haziran Cumartesi günü yapıldı. Antalya'da 2025-YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında bir öğrenci talihsiz anları yaşadı.

Kulağındaki takıyı çıkartamayan bir genç kız için veliler adeta seferber oldu. Sınav saatinde gelmesine rağmen kapıda takıları yüzünden engelle karşılaşan genç kız, takılarının bir kısmını çıkardı ancak kulağındaki takıyı çıkartamayınca içeriye alınmadı.

Bu anlar kameralara da yansıyınca sosyal medyada sınava giremeyen bu genç kız konuşuldu. Ancak konuşulma sebebi sınav kombiniydi. Siyah sütyen-beyaz gömlek ve siyah şortuyla sınava gelen genç kız eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyada defalarca kez paylaşılan görüntüler sonrası Gülben Ergen ise dayanamadı.

Genç kızın sınava alınmamasına üzülen Ergen paylaşımında şunları söyledi:

"Üniversite sınavına şortla gittiği için eleştirilen, küpesi çıkmadığı için sınava alınmayan genç kızımızın myle başarılı, öyle saygın, öyle değerli bir kariyere sahip olmasını isterim ki… Yayınlanan bu videolarını yıllar sonra izlediğinde gülümseyebilecek kadar başarılı olsun inşallah!"