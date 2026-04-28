Sinem Kobal: Kenan benden daha feminist...

Bir süredir ekrandan uzak olan Sinem Kobal, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu ‘Empati’ programına konuk oldu.

Şu sıralar A.B.İ. dizisiyle ekranda olan Kenan İmirzalıoğlu’yla evli olan ve iki kız çocuğu bulunan ünlü oyuncu eşine dair sözleriyle dikkat çekti.

"KIZLARIM ONUN KÖŞELERİNİ YUMUŞATTI"

Sinem Kobal, “Kızların babasından memnun musun?” sorusuna “Zaten vicdanına güvendiğim bir insan olduğu için, iyi bir baba olacağını ümit ediyordum. Ümidimin üstünde çok şükür” yanıtını verdi. Oyuncu, Kenan İmirzalıoğlu’nun baba olduktan sonra değiştiğini söyledi:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

“Maalesef çocuklar söz konusu olunca çoğu şey sanki kadının üzerindeymiş gibi algılanıyor ama kesinlikle öyle değil. Bunun tamamen eşit olması gerekiyor. Ben şanslıyım. Doğum yolculuğundan itibaren eşim hep benim yanımdaydı. Ve kendindeki değişimi görüyorum. Kızların onun bazı köşelerini çok güzel yumuşattığını düşünüyorum. Evin feministi benken, o şu an benden daha feminist. Merhametli ve vicdanı çok güçlü bir adam gerçekten.”

Sinem Kobal'ın bu sözleri sosyal medyayı iyiye böldü. Kimi "Daha feninist" yorumunu saçma bulurken kimi de bu mutlu birlikteliği beğendi.

Sinem Kobal, Kenan İmirzalıoğlu’yla romantik bir çift olduklarını da söyledi:

“Romantiğiz. Hayatta ‘ruh eşim’ dediğin kişiyi bulmak gerçekten büyük şans. Biz de onu hissettiğimiz andan itibaren emek veriyoruz. Aşkı buluyorsun ama sonrasında da geçinmeye gönlünün olması lazım bunu devam ettirebilmek için. İkimiz de o emeği vermeye çok gönüllüyüz. Allah utandırmasın.”