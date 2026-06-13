Uzak Şehir bitti mi? Uzak Şehir 3. sezon ne zaman?

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ikinci sezon finalinin ardından izleyicilerine veda etti. Sezon boyunca reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizi için final kararı alınmadı. Bu nedenle "Uzak Şehir bitti mi?" sorusunun yanıtı hayır olurken, gözler şimdi Uzak Şehir 3. sezon yayın tarihine çevrildi.

Yeni sezon hazırlıklarının yaz aylarında başlaması beklenirken, dizinin eylül ayında yeniden Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşması öngörülüyor.

Uzak Şehir'in 3. sezon çekimlerinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Birsen Altuntaş, X hesabında Uzak Şehir'in 3. sezonunun akıbetini duyurdu. Altuntaş, Uzak Şehir'in 3. sezon çekimlerinin ağustos ayının sonunda başlayacağını açıkladı.

Uzak Şehir 3. sezon ekrana dönüş tarihi ise henüz belli olmadı.

UZAK ŞEHİR'DE KİMLER AYRILDI?

Uzak Şehir dizisinin sezon finaliyle birlikte kadrodan Boran (Burç Kümbetlioğlu), Şahin (Alper Çankaya), Demir (Ferit Kaya) diziye veda etti.