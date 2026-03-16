Sinem Ünsal'ın zayıflığı konuşuluyordu! Ne yemediğini anlattı

Ozan Akbaba ile başrolünü paylaştığı Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı 'Alya Albora' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Sinem Ünsal zayıflığıyla gündeme geliyordu. Sinem Ünsal'ın daha önce yaptığı şu açıklama da tepki çekiyordu:

"4 saatlik bir zaman diliminde yemek yiyorum, kalan 20 saatte hiçbir şey tüketmiyorum. Beslenmeme çok para harcıyorum ben çok özel bir beslenme biçimim var çünkü birtakım rahatsızlıklar olduğu için ama benim çok alıştığım beslenme düzeni ve ben çok önem veriyorum hiç de üşenmeden her yerden en uygun olanı bulmaya çalışırım. En çok vaktimi ve naktimi beslenmeme harcıyorum."

Bu sözleri ve zayıflığı sık sık eleştirilen Sinem Ünsal Elle için poz verirken açıklama da yaptı. Sinem Ünsal, glutensiz ve hayvansal süt ürünleri dışında (bağırsak rahatsızlığı nedeniyle) her şeyi yediğini geçmişte bir dönem doktor kontrolünde yapmış olduğu İF (4 saat yiyip 20 saat yememe) artık yapmadığını herkes gibi normal beslenme düzeni olduğunu düzenli yemek yediğini söyledi.