Sinem Ünsal Uzak Şehir setini bırakıp apar topar ifadeye geldi! İşte karar

Uzak Şehir'in yıldızı Sinem Ünsal'ın adı da uyuşturucu operasyonunda geçmişti. Uzak Şehir setinde olan Ünsal apar topar setten ayrılarak ifadeye geldi.

Uyuşturucu operasyonunun son dalgasında Sinem Ünsal'ın da adı geçiyordu. Son dönemde Uzak Şehir'in Alya'sı olarak büyük bir hayran kitlesine sahip Sinem Ünsal hakkında gözaltı kararı verildi.

Mardin'de sette olan Sinem Ünsal haberler yayılınca “Üzerime düşen ne varsa yapmak üzere en kısa sürede İstanbul’da olacağım. Çıkan haberleri şu an öğrendim. Adımın böyle bir konuyla yan yana anılmasından dolayı son derece üzgünüm ancak gerçeğin tek olduğunu biliyorum ve yetkili mercilerin yürüteceği sürece saygı duyuyorum.” demişti.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VERİLDİ

Sinem Ünsal karardan kısa süre sonra sete ara vererek apar topar İstanbul'a geldi. Sinem Ünsal jandarmada ifade verdi, telefonu incelendi, Adli Tıp’ta test verdi.

Sinem Ünsal ifadesinin ardından “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
