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Sırrı Süreyya Önder'in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu! Hastaneye giden de oldu, veda paylaşımı yapan da...

Tedavi gördüğü hastanede 18 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya için sevenleri hastaneye akın etmeye başladı. Ünlü isimler sosyal medyadan da başsağlığı paylaşımları yaptı.

Sırrı Süreyya Önder'in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu! Hastaneye giden de oldu, veda paylaşımı yapan da...

TBMM Başkanvekili ve İstanbul DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder 18 gündür yoğun bakımdaydı. Önder'in bugün çoklu organ yetmezliğinden kaynaklı olarak hayatını kaybettiği açıklandı.

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SOLUĞU HASTANEDE ALDI

Herkesi yasa boğan ölümün ardından Önder'in sevenleri hastaneye akın etti. Siyasilerin yanı sıra ünlü isimler de soluğu hastanede aldı. Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan da o isimlerden biri oldu.

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Armağan Çağlayan da Sırrı Süreyya Önder'in eski bir veda paylaşımını alıntılayarak, "Huzur içinde uyuyun Sırrı Bey" yazdı.

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MAHSUN KIRMIZIGÜL: "SENİ GÜLÜMSEYEN YÜZÜNLE HATIRLAYACAĞIM"

Mahsun Kırmızıgül de sosyal medya hesabından uzun bir veda paylaşımı yaptı. Kırmızıgül, "Seni hep o gülümseyen yüzünle hatırlayacağım…
O samimi, içten tavırlarınla, insana güven veren duruşunla…
Vicdanınla, merhametinle, insana olan inancınla…
Yolsuzluğa hiç bulaşmadan, tertemiz kalabilmiş bir adam olarak…
Barış için hayatını ortaya koyan biri olarak…
Türk olduğun halde Kürt halkına sahip çıkan, onların acısını kendi yüreğinde hisseden biri olarak…
Yazdığın senaryolarla, yönettiğin filmlerle, söylediğin her sözle
bize insan kalmanın ne kadar kıymetli, ne kadar erdemli bir şey olduğunu gösterdin." dedi.

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DEFNE SAMYELİ: "SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"

Defne Samyeli: "Sırrı Süreyya Önder tedavi gördüğü hastanede hayatını yitirmiş. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Demokrasi ve barışın inşası adına içtenliğine inandığım, entelektüelliği, hoş sohbeti ve çok siyasetçide olmayan yapıcı iletişim diliyle daha güzel günlere katkı olacağını umut ettiğim az kişiden biriydi. Mekanı cennet olsun."

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