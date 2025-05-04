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Siyah Kalp 34. bölümde final yapıyor! Diziye o isim dahil olacak

Kapadokya’nın eşsiz manzaraları eşliğinde çekilen Siyah Kalp kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edinse de reytinglere yenildi. Final bölümü belli olan diziye şaşırtan bir oyuncu dahil oldu.

Siyah Kalp 34. bölümde final yapıyor! Diziye o isim dahil olacak
Kubra Akalın

Sevilen dizi Siyah Kalp, final için geri sayıma geçti. Daha önce 26. bölümde final yapması planlanan yapım, alınan yeni kararla 34. bölümde ekranlara veda edecek. Kapadokya’da çekilen dizi, 29 Mayıs 2025 Çarşamba akşamı son kez izleyici karşısına çıkacak.

SİYAH KALP FİNAL BÖLÜMÜ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başlangıçta 35. bölümle sezon finali yapması planlanan Siyah Kalp'in yayın akışında yaşanan değişiklik nedeniyle final bölümü 34. bölüme çekildi. Tatil arası nedeniyle bir bölüm eksik yayınlanan dizi, bu nedenle planlanan tarihten bir hafta erken sona erecek.

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Finale sayılı bölümler kala diziye genç oyuncu Hatice Deniz konuk oluyor. Deniz, Peri karakteri ile hikâyeye dahil olacak. Peri, dizinin ana karakterlerinden Cihan’ın (Burak Tozkoparan) eski arkadaşı olarak izleyicinin karşısına çıkacak. Bu gelişme, Siyah Kalp’in final bölümlerine yeni bir heyecan katacak.

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Siyah Kalp
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