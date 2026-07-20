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Skandal: Lee Andrews, Katie Price ile çektiği cinsel içerikli videoyu aylardır satmaya çalışıyor

Katie Price'ın eşi Lee Andrews hakkında gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Andrews'ün, Price ile çekildiği öne sürülen cinsel içerikli videoyu 250 bin sterline satmaya çalıştığı öne sürülürken, ünlü model tüm iddiaları sert bir dille yalanladı.

Skandal: Lee Andrews, Katie Price ile çektiği cinsel içerikli videoyu aylardır satmaya çalışıyor

Birleşik Krallık basınında yer alan yeni iddialara göre Lee Andrews, eşi Katie Price ile çekildiği öne sürülen cinsel içerikli bir videoyu yaklaşık 250 bin sterlin karşılığında satmak için aylardır girişimlerde bulunuyor.

43 yaşındaki iş insanı Lee Andrews'ün, Kim Kardashian ve Pamela Anderson'ın internete sızan görüntülerini ticari kazanca dönüştüren Vivid Entertainment şirketiyle temasa geçmeyi değerlendirdiği de öne sürüldü.

İddiaya göre ses kaydında "Her zaman eşimle olan videomu yayımlayabilirim. İyi para eder. Kısa bir kayıt var ama bu aramızda kalsın. Bak bakalım bir gazete buna çeyrek milyon sterlin verir mi?" denildi.

Skandal: Lee Andrews, Katie Price ile çektiği cinsel içerikli videoyu aylardır satmaya çalışıyor 1

KATIE PRICE İSYAN ETTİ

Öte yandan Katie Price, Lee Andrews ile herhangi bir cinsel içerikli video çektiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Daily Mail, konuyla ilgili yorum almak için Katie Price ve Lee Andrews'ün temsilcileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Skandal: Lee Andrews, Katie Price ile çektiği cinsel içerikli videoyu aylardır satmaya çalışıyor 2

Katie Price cumartesi günü yaptığı açıklamada i"Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir video hiçbir zaman çekmedim. Aksini iddia eden tüm söylemler yanlış ve son derece yanıltıcıdır" dedi.

İngiliz basınındaki haberlere göre Katie Price'ın yaşanan gelişmeler nedeniyle evliliğinde artık "sabrının tükendiği" ve yakın çevresinin kendisine Lee Andrews'ten ayrılması yönünde tavsiyede bulunduğu öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Katie Price
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