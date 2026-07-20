Skandal: Lee Andrews, Katie Price ile çektiği cinsel içerikli videoyu aylardır satmaya çalışıyor

Birleşik Krallık basınında yer alan yeni iddialara göre Lee Andrews, eşi Katie Price ile çekildiği öne sürülen cinsel içerikli bir videoyu yaklaşık 250 bin sterlin karşılığında satmak için aylardır girişimlerde bulunuyor.

43 yaşındaki iş insanı Lee Andrews'ün, Kim Kardashian ve Pamela Anderson'ın internete sızan görüntülerini ticari kazanca dönüştüren Vivid Entertainment şirketiyle temasa geçmeyi değerlendirdiği de öne sürüldü.

İddiaya göre ses kaydında "Her zaman eşimle olan videomu yayımlayabilirim. İyi para eder. Kısa bir kayıt var ama bu aramızda kalsın. Bak bakalım bir gazete buna çeyrek milyon sterlin verir mi?" denildi.

KATIE PRICE İSYAN ETTİ

Öte yandan Katie Price, Lee Andrews ile herhangi bir cinsel içerikli video çektiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Daily Mail, konuyla ilgili yorum almak için Katie Price ve Lee Andrews'ün temsilcileriyle iletişime geçtiğini aktardı.

Katie Price cumartesi günü yaptığı açıklamada i"Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir video hiçbir zaman çekmedim. Aksini iddia eden tüm söylemler yanlış ve son derece yanıltıcıdır" dedi.

İngiliz basınındaki haberlere göre Katie Price'ın yaşanan gelişmeler nedeniyle evliliğinde artık "sabrının tükendiği" ve yakın çevresinin kendisine Lee Andrews'ten ayrılması yönünde tavsiyede bulunduğu öne sürüldü.