Somer Sivrioğlu'nun uyuşturucu test sonucu belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun da adı geçmişti. Hakkında gözaltı kararı olan Somer Şef; Avustralya’dan Türkiye’ye dönerek ifade vereceğini açıklamıştı.

Somer Sivrioğlu açıklamasında "Bu sabah itibarıyla, yürütülen bir soruşturma kapsamında, ifademe başvurulmak üzere davet edilmiş bulunmaktayım. Söz konusu durumu, işlerim ve mesleğim nedeniyle yaklaşık 3 aydır bulunduğum Avustralya'da öğrenmiş olup, dönüş biletimi alarak ülkemize gelmek üzere yola çıkıyorum." demişti.

Somer Şef sessiz sedasız ülkeye dönerek ifade ve test için örnek verdi. Burak Doğan'ın paylaşımına göre; ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan Somer Sivrioğlu’nun kan ve sakalından alınan numuneler sonucu uyuşturucu testi negatif çıktı.