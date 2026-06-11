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Daha 17 3. bölüm 2. fragman izle! ''Heyecanla bekliyoruz''

Kanal D'nin yeni sezona iddialı başlayan gençlik dizisi Daha 17 ilk iki bölümüyle reytinglerde birinci sıraya yerleşti. Pazar akşamları yayınlanan yeni dizinin 3. bölümünden bir fragman daha yayınlandı. Daha 17'nin yeni fragmanı herkesi heyecanlandırmayı başardı.

Daha 17 3. bölüm 2. fragman izle! ''Heyecanla bekliyoruz''
Öznur Yaslı İkier

Kanal D'nin Bodrum’da çekilen gençlik dizisi Daha 17, güçlü hikâyesi ve oyuncu kadrosuyla büyük ses getirdi. İlk iki bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşen yeni dizinin 3. bölümü için geri sayım başladı.

Pazar akşamı yayınlanacak olan Daha 17'nin 3. bölümünden 2. fragman geldi. Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak ve Armağan Oğuz'un başrollerini paylaştığı yeni dizinin fragmanı yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi gördü.

YORUM YAĞDI

Daha 17 3. bölüm 2. fragmanına; 'pazarı zor bekleriz', 'fragman yıkılıyor', 'heyecanla bekleyeceğimiz dizimiz oldu', 'her sahnesi harika' gibi yorumlar yapıldı.

DAHA 17 2. BÖLÜM ÖZETİ:

Teoman tarafından yaralanan Aras yere yığılırken Teoman’ın kolundaki karga dövmesini görüp onun yıllardır aradığı kardeşi olabileceğini düşünür. Teoman’ın Aras’ı yaralaması Akkaya Ailesi’ne bomba gibi düşerken Şebnem Akkaya oğlunu vermemeye kararlıdır.

Daha 17 3. bölüm 2. fragman izle! Heyecanla bekliyoruz 1

Hakan Akkaya ise Aras’ın gerçekte kim olduğunu öğrenir. Aras için zor başlayan Bodrum sınavı artık daha da güçleşecek, şehrin en güçlü adamı Hakan saklaması gereken karanlık geçmişi nedeniyle iki kardeşin kavuşmaması için daha en baştan ne gerekiyorsa yapacaktır.

Daha 17 3. bölüm 2. fragman izle! Heyecanla bekliyoruz 2

Ancak Hakan’ın Aras’ı uzaklaştırma çabaları Teoman’ın Aras’a yönelik öfkeli hamleleriyle boşa çıkarken iki kardeşi umulmadık bir biçimde karşı karşıya getirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Daha 17 dizisi
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