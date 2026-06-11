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Son dakika: Ünlülere yeni operasyon: Enis Arıkan gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş operasyonlarına bir yenisi daha eklendi. Gelen son dakika bilgilerine göre Enis Arıkan da gözaltına alındı.

Son dakika: Ünlülere yeni operasyon: Enis Arıkan gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasaklı madde ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi. Operasyın kapsamında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında oyuncu Enis Arıkan'ın da bulunduğu öğrenildi.

Son dakika: Ünlülere yeni operasyon: Enis Arıkan gözaltına alındı 1

İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda son olarak aralaında Mabel Matiz, Feyza Civelek, Volkan Bahçekapalı, Onur Tuna ve Berkay Şahin'in bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Ünlü isimler sağlık kontrolünün ardından saç ve kan örneği vererek serbest bırakılmıştı.

Ayrıntılar birazdan...

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Enis Arıkan
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