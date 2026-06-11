Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Trendyol Süper Lig'de fırtınalar estiren Galatasaray'ın Nijeryalı süperstarı Victor Osimhen, Avrupa transfer pazarını altüst etmeye devam ediyor. Yıldız golcü için İspanya'dan gelen tarihi teklif spor gündemine bomba gibi düştü.

ATLETICO MADRID'DEN 120 MİLYON EURO

Tivibu Spor'da yer alan habere göre; LaLiga'nın köklü ekiplerinden Atletico Madrid, 27 yaşındaki dünyaca ünlü santrforu kadrosuna katmak için Galatasaray'ın kapısını çaldı. İspanyol devinin, Osimhen'in bonservisi için sarı-kırmızılı yönetime tam 120 milyon Euro tutarında devasa bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

YÖNETİM REDDETTİ, HEDEF 150 MİLYON

Galatasaray yönetimi ise bu tarihi teklifi elinin tersiyle itti. Sarı-kırmızılı kurmayların, takımın en önemli hücum silahı olan yıldız oyuncuyu 150 milyon Euro'dan aşağıya kesinlikle satmayı düşünmediği ve beklentilerinin altında kalan bu rakam sonrası Atletico Madrid'e olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

OSIMHEN AYRILMAK İSTEMİYOR

Öte yandan, İspanyol devinin astronomik teklifine ve Avrupa'ya dönüş fırsatına rağmen Victor Osimhen cephesinde de ayrılık fikrinin bulunmadığı aktarıldı. Haberin detaylarında, yıldız futbolcunun Galatasaray'da mutlu olduğu ve şu aşamada takımdan ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.