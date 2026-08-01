Somer Sivrioğlu ve Didem Belen ayrıldı mı? Aşk pozları silindi

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Somer Sivrioğlu, son olarak kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Didem Belen'e yaptığı evlilik teklifiyle gündeme gelmişti. Evlenmesi beklenen çifte dair iddialar gündemde.

Ünlü şef Somer Sivrioğlu ile Didem Belen hakkında ayrılık iddiası ortaya atıldı. Somer Sivrioğlu'nun Talya Didem Belen’i takipten çıkardığı, birlikte yer aldıkları fotoğrafları ise kaldırdığı görüldü. Bu gelişme, ikilinin yollarını ayırdığı yönünde yorumlara neden oldu.

Daha önce Didem Belen’in yüzüğünü sergilediği bir kareye Somer Sivrioğlu’nun “Bazen de evet” notunu düşmesi dikkat çekmiş, paylaşım kısa sürede büyük ilgi görmüştü.

Çiftin son olarak sosyal medya hesaplarında yaptığı değişiklikler sonrası ayrılık iddiaları gündeme gelirken, Somer Sivrioğlu ve Didem Belen cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Didem Belen evlilik paylaşımlarını kaldırırken yalnızca tek bir kareyi bıraktı.