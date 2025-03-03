SON DAKİKA | 97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Adrien Brody yıllar sonra yeniden... İşte Oscar'ın kazananları

Son dakika: Oscar heyecanı herkesi sardı. Los Angeles'ta bulunan Dolby Theatre'daki tören, TSİ gece 03.00'da başladı.
Törenin sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien yapıyor.
Wicked, Emilia Pérez ve Brutalist bu yılın Oscar adayları arasında başı çekiyor.
Gecede 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını The Brutalist'teki rolüyle Adrien Brody aldı.
İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü.
Oscar'da en iyi yönetmen ödülü Anora filmiyle Sean Baker'in oldu. Anora filmi bu yıl Oscar'a damga vuran yapımlar arasında.
Mikey Madison, Anora
Zoe Saldana, Emilia Perez
Kieran Culkin, A Real Pain
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