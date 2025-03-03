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  4. SON DAKİKA | 97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Adrien Brody yıllar sonra yeniden... İşte Oscar'ın kazananları

SON DAKİKA | 97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Adrien Brody yıllar sonra yeniden... İşte Oscar'ın kazananları

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
03.03.2025 06:48
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Son dakika haberi: Bu yıl 97'ncisi düzenlenen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını The Brutalist'teki rolüyle Adrien Brody aldı. İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü. İşte törende ödül kazanan isimler...

Son dakika: Oscar heyecanı herkesi sardı. Los Angeles'ta bulunan Dolby Theatre'daki tören, TSİ gece 03.00'da başladı.

Törenin sunuculuğunu ABD'li komedyen Conan O'Brien yapıyor.

Wicked, Emilia Pérez ve Brutalist bu yılın Oscar adayları arasında başı çekiyor.

EN İYİ ERKEK OYUNCU: ADRIEN BRODY

Gecede 'En İyi Erkek Oyuncu' Oscar'ını The Brutalist'teki rolüyle Adrien Brody aldı.

İlk Oscar'ını Piyanist filmindeki rolüyle 29 yaşında alan Adrian Brody, "The Brutalist" filmiyle ikinci kez ödüle layık görüldü.

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EN İYİ YÖNETMEN

Oscar'da en iyi yönetmen ödülü Anora filmiyle Sean Baker'in oldu. Anora filmi bu yıl Oscar'a damga vuran yapımlar arasında.

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EN İYİ KADIN OYUNCU

Mikey Madison, Anora

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EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Zoe Saldana, Emilia Perez

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EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

Kieran Culkin, A Real Pain

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