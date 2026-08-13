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Son görev: Cansever'in vasiyeti yerine getirildi!

Arabesk müzik sanatçısı Cansever vasiyetine üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde son yolculuğuna uğurlandı.

Son görev: Cansever'in vasiyeti yerine getirildi!

Bir süredir lösemi tedavisi gören Cansever, 8 Ağustos Cumartesi günü Almanya'nın Essen kentinde tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Cansever'in ölümü sonrası vasiyeti ortaya çıkmıştı.

Son görev: Cansever in vasiyeti yerine getirildi! 1

Şarkıcının cenazesi, vasiyeti üzerine; Almanya'dan doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'ya getirildi. Cansever için Veles'teki Gazi Ahmet Paşa Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Şarkıcının yakınları, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.

Son görev: Cansever in vasiyeti yerine getirildi! 2

Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı.

Son görev: Cansever in vasiyeti yerine getirildi! 3
Namazın ardından sanatçının naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve sevenleri tarafından dualarla karşılanan Cansever'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.
Kaynak: AA

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Cansever
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