Son görev: Cansever'in vasiyeti yerine getirildi!

Bir süredir lösemi tedavisi gören Cansever, 8 Ağustos Cumartesi günü Almanya'nın Essen kentinde tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Cansever'in ölümü sonrası vasiyeti ortaya çıkmıştı.

Şarkıcının cenazesi, vasiyeti üzerine; Almanya'dan doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'ya getirildi. Cansever için Veles'teki Gazi Ahmet Paşa Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Şarkıcının yakınları, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı.



Namazın ardından sanatçının naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve sevenleri tarafından dualarla karşılanan Cansever'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: AA