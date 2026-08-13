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Vahşi Güzel'in yıldızları Natalia Oreiro ve Facundo Arana yıllar sonra buluştu!

"Vahşi Güzel" dizisinin başrol oyuncuları Natalia Oreiro ve Facundo Arana, 28 yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi. İki oyuncunun son hali sosyal medyayı salladı.

Vahşi Güzel'in yıldızları Natalia Oreiro ve Facundo Arana yıllar sonra buluştu!

90'lı yıllarda yayınlanan ve Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi bulunan Vahşi Güzel dizisinin başrol oyuncuları bir aranda X'in gündeminde yer aldı.

Vahşi Güzel dizisi ile hafızalara kazınan Natalia Oreiro ve Facundo Arana'nın son halleri merak edildi.

Vahşi Güzel in yıldızları Natalia Oreiro ve Facundo Arana yıllar sonra buluştu! 1

Dünyada 80'den fazla ülkede yayınlanan Vahşi Güzel dizisinin başrolleri yıllar sonra bir araya geldi. Uzun süredir ekrandan uzak olan ve şimdilerde 49 yaşında olan Natalia Oreiro, 27 yıl sonra rol arkadaşıyla poz verdi.

Vahşi Güzel in yıldızları Natalia Oreiro ve Facundo Arana yıllar sonra buluştu! 2

Sosyal medyada ikili için, ‘Yaşlarına göre hala fit görünüyorlar’, ‘Çok tatlılar’, ‘Yıllar acımamış’, ‘Vahşi Güzel’i severek izlerdim. Hey gidi günler…’ şeklinde yorumlar yapıldı.

RUS VATANDAŞI OLMUŞTU

Uruguay'da, 1977'de doğan şarkıcı ve oyuncu Oreiro, küçük yaşta Arjantin'e taşındı. Dizi oyunculuğu ve şarkıcılığı ile Arjantin'de meşhur olan Oreiro'nun şöhreti zamanla Latin Amerika'yı aşarak tüm dünyaya yayıldı. Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Natalia Oreiro
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