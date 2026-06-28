Soner Arıca önce annesini sonra dayısını kaybetti! Kadir İnanır paylaşımı

Şarkıcı Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 95 yaşındaki Altun Arıca, 23 Haziran'da hayatını kaybetti. Kadir İnanır'ın da ablası olan Arıca, memleketi Fatsa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Anne acısıyla sarsılan Soner Arıca, üç gün sonra da dayısı Kadir İnanır'ı kaybetti. Önce annesini günler sonra da dayısını kaybeden Soner Arıca, üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı, 77 yaşında vefat eden dayısı Kadir İnanır'a da duygusal satırlarla veda etti.

Soner Arıca, “Çok üzgünüm. Bir gün buraya fotoğrafını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi” dedi.

"ACI RÜZGARIYLA ÇEVRELENMİŞ ŞEKİLDE ÜZGÜNÜM"

Ardından dayısı Kadir İnanır'ın bir fotoğrafını da paylaşan Arıca şunları yazdı:

Tarifi zor bazı duygu durumlarının; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan;

acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm… Onu sadece dayım diye tanımlamak az gelir, çünkü benim için aynı zamanda usta aktör-büyük sanatçı-

Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi, zaten yalnız aile içinde değil neredeyse tüm ülkenin dayısı, kardeşi ağabeyiydi, birkaç jenerasyonun erkeklerinin büyük bir bölümü onun gibi baktı, güldü, yürüdü, onun replikleriyle konuştular; idoldü-ikondu,

en yakışıklılardandı…

Sanatçılığına hayranlık duyduğun birisinin yakının olması ayrıcalığını deneyimledim varlığıyla; perdede alkışladığım yıldıza dokunabilmenin o şahane ayrıcalığı… Defalarca baktığım filmlerine yine bakacağım, anılarımız da film gibi akacak gözlerimin önünden, her zaman yaşamaya devam edecek benim için…"