MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Soner Arıca önce annesini sonra dayısını kaybetti! Kadir İnanır paylaşımı

Soner Arıca, annesi Altun Arıca'nın vefatından 3 gün sonra dayısı Kadir İnanır'ı kaybetti. Peş peşe aldığı acı haberlerle yıkılan Soner Arıca, dayısına "Tarifi zor" diyerek veda etti.

Soner Arıca önce annesini sonra dayısını kaybetti! Kadir İnanır paylaşımı

Şarkıcı Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. 95 yaşındaki Altun Arıca, 23 Haziran'da hayatını kaybetti. Kadir İnanır'ın da ablası olan Arıca, memleketi Fatsa'da son yolculuğuna uğurlandı.

Anne acısıyla sarsılan Soner Arıca, üç gün sonra da dayısı Kadir İnanır'ı kaybetti. Önce annesini günler sonra da dayısını kaybeden Soner Arıca, üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı, 77 yaşında vefat eden dayısı Kadir İnanır'a da duygusal satırlarla veda etti.

Soner Arıca, “Çok üzgünüm. Bir gün buraya fotoğrafını bu sebepten ekleyeceğim hiç aklıma gelmezdi” dedi.

Soner Arıca önce annesini sonra dayısını kaybetti! Kadir İnanır paylaşımı 1

"ACI RÜZGARIYLA ÇEVRELENMİŞ ŞEKİLDE ÜZGÜNÜM"

Ardından dayısı Kadir İnanır'ın bir fotoğrafını da paylaşan Arıca şunları yazdı:

Tarifi zor bazı duygu durumlarının; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan;
acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm… Onu sadece dayım diye tanımlamak az gelir, çünkü benim için aynı zamanda usta aktör-büyük sanatçı-

Soner Arıca önce annesini sonra dayısını kaybetti! Kadir İnanır paylaşımı 2

Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi, zaten yalnız aile içinde değil neredeyse tüm ülkenin dayısı, kardeşi ağabeyiydi, birkaç jenerasyonun erkeklerinin büyük bir bölümü onun gibi baktı, güldü, yürüdü, onun replikleriyle konuştular; idoldü-ikondu,
en yakışıklılardandı…

Sanatçılığına hayranlık duyduğun birisinin yakının olması ayrıcalığını deneyimledim varlığıyla; perdede alkışladığım yıldıza dokunabilmenin o şahane ayrıcalığı… Defalarca baktığım filmlerine yine bakacağım, anılarımız da film gibi akacak gözlerimin önünden, her zaman yaşamaya devam edecek benim için…"

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kızılcık Şerbeti'nde kaos! Kanal o ismin gitmesini isterse dizi bitebilir...Kızılcık Şerbeti'nde kaos! Kanal o ismin gitmesini isterse dizi bitebilir...
Wednesday çekimleri durdu! Üzen haber geldiWednesday çekimleri durdu! Üzen haber geldi

Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

ABD ordusu duyurdu: "İran'daki hedeflere saldırdık"

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları birbirine girdi

Bodrum'da dizi seti görevlileri ile market çalışanları birbirine girdi

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Harry Kane rekorun yeni sahibi! Dünya Kupası'nda tarih yazdı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Son pozlarıyla yaktı geçti! Bir bakan bir daha baktı

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Araç sahipleri dikkat! Düzenleme tamamlandı: Serbest hale geldi

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

Ticaret Bakanlığı duyurdu: 1 Ağustos'ta devreye girecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.