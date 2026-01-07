Stranger Things hayranları ayakta! Netflix’e gizli kayıp bölüm mü geliyor?

Netflix’in fenomen dizisi Stranger Things, yılbaşı günü yayınlanan iki saatlik final bölümüyle izleyicilere veda etti. Millie Bobby Brown’ın canlandırdığı Eleven ve arkadaşlarının Hawkins’teki hikâyesi sona ererken, final bölümü hayranlar arasında tartışma yarattı.

Haber buradan sonra spoiler içerir...

Finalde Will, Mike, Dustin, Lucas ve Max; Steve, Nancy, Jonathan ve Robin’in de desteğiyle Vecna’ya karşı son bir savaşa girdi. Joyce, Hopper, Murray ve sezon 2’den tanıdığımız Kali’nin yardımıyla gerçekleştirilen boyutlar arası saldırı sonucunda, Joyce’un Vecna’nın başını koparmasıyla Henry Creel’in ölümü kesinleşti.

ELEVEN GERÇEKTEN ÖLDÜ MÜ?

Bölümün en çarpıcı anlarından biri ise Eleven’ın kendini feda etmesi oldu. Upside Down ile gerçek dünya arasındaki kapı kapanırken Eleven’ın yok olduğu görülse de, 18 ay sonrasına yapılan zaman atlamasında Hawkins’in yeniden inşa edildiği ve arkadaş grubunun normal hayatlarına döndüğü gösterildi.

Final sahnesinde grubun son kez Dungeons & Dragons oynaması duygusal anlara sahne olurken, Mike’ın Eleven’ın hâlâ hayatta olabileceğine dair sözleri kafaları karıştırdı. Mike, Kali’nin güçlerini kullanarak Eleven’ın ölümünü bir illüzyon gibi göstermiş olabileceğini öne sürdü.

KONUŞULAN TEORİ

Finalin ardından sosyal medyada yayılan “Conformity Gate” adlı teoriye göre, izleyicilerin gördüğü final aslında gerçek değil. Bazı hayranlar, dizideki son bölümün Vecna tarafından yaratılmış bir illüzyon olduğunu ve bugün, 7 Ocak’ta gizli bir bölümün Netflix’e ekleneceğini iddia ediyor.

Teoriyi destekleyenler, mezuniyet sahnesinde karakterlerin Henry Creel’e özgü el pozisyonlarını sergilemesini, beklenen yeşil yerine turuncu mezuniyet cübbeleri giyilmesini ve bazı karakterlerin saç stillerindeki benzerlikleri kanıt olarak gösteriyor.

Final bölümü kimi izleyiciler tarafından “nostaljik ve duygusal” bulunurken, bazı hayranlar ise birçok sorunun cevapsız kaldığını savunarak Duffer Kardeşler’i eleştirdi. Tüm bu tartışmalar sürerken, Netflix cephesinden gizli bölüm iddialarına dair resmî bir açıklama henüz gelmiş değil.