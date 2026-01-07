MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Stranger Things hayranları ayakta! Netflix’e gizli kayıp bölüm mü geliyor?

Stranger Things hayranları, dizinin finalinin ardından sosyal medyada yeni bir teoriyle gündemde. Sezon 5’teki ipuçlarını inceleyen izleyiciler, Netflix’in bugün sürpriz bir “gizli bölüm” yayınlayacağına inanıyor. Peki bu iddiaların arkasında gerçekten bir gerçek var mı?

Stranger Things hayranları ayakta! Netflix’e gizli kayıp bölüm mü geliyor?

Netflix’in fenomen dizisi Stranger Things, yılbaşı günü yayınlanan iki saatlik final bölümüyle izleyicilere veda etti. Millie Bobby Brown’ın canlandırdığı Eleven ve arkadaşlarının Hawkins’teki hikâyesi sona ererken, final bölümü hayranlar arasında tartışma yarattı.

Haber buradan sonra spoiler içerir...

Finalde Will, Mike, Dustin, Lucas ve Max; Steve, Nancy, Jonathan ve Robin’in de desteğiyle Vecna’ya karşı son bir savaşa girdi. Joyce, Hopper, Murray ve sezon 2’den tanıdığımız Kali’nin yardımıyla gerçekleştirilen boyutlar arası saldırı sonucunda, Joyce’un Vecna’nın başını koparmasıyla Henry Creel’in ölümü kesinleşti.

Stranger Things hayranları ayakta! Netflix’e gizli kayıp bölüm mü geliyor? 1

ELEVEN GERÇEKTEN ÖLDÜ MÜ?

Bölümün en çarpıcı anlarından biri ise Eleven’ın kendini feda etmesi oldu. Upside Down ile gerçek dünya arasındaki kapı kapanırken Eleven’ın yok olduğu görülse de, 18 ay sonrasına yapılan zaman atlamasında Hawkins’in yeniden inşa edildiği ve arkadaş grubunun normal hayatlarına döndüğü gösterildi.

Final sahnesinde grubun son kez Dungeons & Dragons oynaması duygusal anlara sahne olurken, Mike’ın Eleven’ın hâlâ hayatta olabileceğine dair sözleri kafaları karıştırdı. Mike, Kali’nin güçlerini kullanarak Eleven’ın ölümünü bir illüzyon gibi göstermiş olabileceğini öne sürdü.

Stranger Things hayranları ayakta! Netflix’e gizli kayıp bölüm mü geliyor? 2

KONUŞULAN TEORİ

Finalin ardından sosyal medyada yayılan “Conformity Gate” adlı teoriye göre, izleyicilerin gördüğü final aslında gerçek değil. Bazı hayranlar, dizideki son bölümün Vecna tarafından yaratılmış bir illüzyon olduğunu ve bugün, 7 Ocak’ta gizli bir bölümün Netflix’e ekleneceğini iddia ediyor.

Stranger Things hayranları ayakta! Netflix’e gizli kayıp bölüm mü geliyor? 3

Teoriyi destekleyenler, mezuniyet sahnesinde karakterlerin Henry Creel’e özgü el pozisyonlarını sergilemesini, beklenen yeşil yerine turuncu mezuniyet cübbeleri giyilmesini ve bazı karakterlerin saç stillerindeki benzerlikleri kanıt olarak gösteriyor.

Final bölümü kimi izleyiciler tarafından “nostaljik ve duygusal” bulunurken, bazı hayranlar ise birçok sorunun cevapsız kaldığını savunarak Duffer Kardeşler’i eleştirdi. Tüm bu tartışmalar sürerken, Netflix cephesinden gizli bölüm iddialarına dair resmî bir açıklama henüz gelmiş değil.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mümine Senna Yıldız'dan pozitif çıkan uyuşturucu testi sonrası ayet paylaşımıMümine Senna Yıldız'dan pozitif çıkan uyuşturucu testi sonrası ayet paylaşımı
Mina Demirtaş'ı ikna eden proje! Yakışıklı oyuncuyla...Mina Demirtaş'ı ikna eden proje! Yakışıklı oyuncuyla...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Stranger Things dizisi stranger things
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Daha başlamadan final çanları çalıyor! Kanal D kararını verdi

Daha başlamadan final çanları çalıyor! Kanal D kararını verdi

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

Cem Küçük'ten emekli için seyyanen zam çıkışı 'Başka hiçbir şey kurtarmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.