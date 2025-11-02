MAGAZİN

Stranger Things setinde kriz! Millie Bobby Brown'dan David Harbour'a 'zorbalık ve taciz' suçlaması

Netflix’in dünya çapında ses getiren dizisi Stranger Things, final sezonu öncesi çarpıcı bir iddiayla gündemde. İngiliz basınına göre dizide Jim Hopper karakterini canlandıran David Harbour (50), rol arkadaşı Millie Bobby Brown tarafından “zorbalık ve taciz”le suçlandı.

Kubra Akalın

Aralık ayında yayınlanacak iki bölümlük final sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanan Stranger Things cephesinde olay iddialar gündemde.

Dizinin öne çıkan isimlerinden Millie Bobby Brown David Harbour'ı “zorbalık ve taciz”le suçladı.

Haberlere göre genç oyuncu Millie Bobby Brown, son sezon çekimleri başlamadan önce David Harbour hakkında resmi şikayette bulundu ve bu şikayet sonrası Netflix içinde aylar süren bir iç soruşturma başlatıldı. Ancak iddiaların cinsel içerikli olmadığı belirtildi.

Stranger Things setinde kriz! Millie Bobby Brown dan David Harbour a zorbalık ve taciz suçlaması 1

İddiaya göre şikayet kapsamında “sayfalarca suçlama” yer aldı ve Brown, final sezonu çekimleri boyunca sette yanında kişisel bir temsilci bulundurdu. Netflix, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetse de platforma yakın kaynaklar, “Stranger Things finali için hiçbir şeyin gölge düşürmemesi gerektiğini” ifade etti.

EŞİNİ ALDATTIĞI İDDİALARIYLA GÜNDEMDE

David Harbour’un özel hayatı da son dönemde gündemde. Şarkıcı Lily Allen ile evliliğinin bitme aşamasında olduğu bilinen ünlü oyuncunun, Allen’ı defalarca aldattığı iddia edildi. Buna rağmen Allen’ın, eşini bu zorlu süreçte desteklediği öne sürüldü.

Stranger Things setinde kriz! Millie Bobby Brown dan David Harbour a zorbalık ve taciz suçlaması 2

2016’da başlayan Stranger Things, hem Netflix’in küresel bir dev haline gelmesinde büyük rol oynamış hem de Millie Bobby Brown’u 50 milyon dolarlık servetiyle dünyanın en genç süperstarlarından biri haline getirmişti.

