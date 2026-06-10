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Suavi'den Kılıçdaroğlu tepkisi! İzin vermedi

CHP'deki mutlak butlan kararının ardından sanatçı Suavi, kendisine ait ya da yorumcusu olduğu eserlerin "butlan ile göreve gelenler ve onların tarafında olanlar" tarafından kullanılmasını istemediğini açıkladı.

Suavi'den Kılıçdaroğlu tepkisi! İzin vermedi

21 Mayıs'taki mutlak butlan kararıyla CHP genel başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki paylaşımları devam ediyor. Son olarak Suavi kararını paylaştı.

Sanatçı Suavi, CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası kendisine ait olan ya da yorumcusu olduğu eserlerin izinsiz kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

"Geliyor Kılıçdar, Kılıçdaroğlu" şarkısını yapan Onur Akın'ın ardından Suavi, şarkılarının izinsiz kullanılmamasını istedi.

Suavi den Kılıçdaroğlu tepkisi! İzin vermedi 1

Suavi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli dostlar… Bana ait olan ve/veya yorumcusu olduğum hiçbir eserimin-eserin BUTLAN ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar eliyle, herhangi bir ortamda kullanılmasını istemediğimi… olası izinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağımı paylaşmak isterim. Saygıyla" ifadesini kullandı.

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Suavi
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