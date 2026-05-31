Şükran Ovalı da Düğünümüz Var kadrosuna dahil oldu

Düğünümüz Var dizisi yeni sezonun merakla beklenen televizyon dizilerinin başında geliyor. Binnur Kaya, Eda Ece, Şevval Sam, Cengiz Bozkurt, Yasemin Ergene, Buğra Gülsoy ve Enis Arıkan’ı buluşturacak dizinin kadrosuna başarılı bir oyuncu daha katıldı.

İKİ DİZİDE BİRDEN OYNAYACAK

Şükran Ovalı, Poll Films imzalı dizinin güçlü oyuncu ekibinde yer alıyor.

Haziran sonunda sete çıkacak olan diziyi Aslı Zengin ve Ece Yosmaoğlu kaleme alıyor.

Şükran Ovalı, aynı zamanda 15 Haziran’da sete çıkacak olan Ali Atay’ın “Sekizinci Aile” dizisinin ikinci sezonunda da kamera karşısına geçecek.