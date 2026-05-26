Survivor Beyza'dan Sercan açıklaması: En kırgın ve kızgın olduğum kişi...

Survivor Ünlüler Gönüllüler'de özel hayatlar da zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak Beyza ve Sercan arasındaki yakınlaşma konuşuldu. Günlerce gündemde kalan ikiliden Beyza geçtiğimiz gün ise yarışmaya veda etti.

Beyza yarışmadan ayrıldıktan sonra Sercan'a dair açıklamalarıyla dikkat çekti. TV'de yayınlanmayan söyleşide Beyza şunları söyledi:

"Sercan'a kırgınım galiba biraz... Yani her şey böyle gizli saklı bir şey yok. Herkes her şeyi biliyor aslında ama hani böyle sanki biraz daha ekrana yönelik hareket etti gibi geldi bana beni düşünmeden bence. Yani hissettiği şeylerde falan samimiyse bile bu yaptığı şeyi düşüncesizlik gibi yorumluyorum. Sanırım en kırgın ve kızgın olduğum kişi Sercan olabilir."

Survivor Beyza devamında ise "Saçma sapan şeyler oldu. Sercan girdi. Sercan'ın girme amacı benden hoşlanıyormuş gibi bir şeyken yani ben bunu samimi mi değil mi anlayamadım" dedi.