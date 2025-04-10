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Survivor'da böylesi ilk kez oluyor! Acun Ilıcalı da şoke oldu: Asena Batuhan'ı...

Survivor'da Acun Ilıcalı yaşanan bir olay karşısında şoke oldu. "Hiç böyle bir şey yaşanmadı" diyen Acun Ilıcalı Asena'nın karşı takımdan Batuhan'ı desteklemesine şaştı kaldı.

Survivor'da böylesi ilk kez oluyor! Acun Ilıcalı da şoke oldu: Asena Batuhan'ı...
Kubra Akalın

Survivor'da dokunulmazlık oyununda şaşırtan bir olay yaşandı. Hikmet ve Batuhan Karacakaya mücadelesinde All Star takımından Asena Demirbağ'ın rakip takımdan Batuhan'ı desteklemesi geceye damga vurdu.

Asena'nın takım arkadaşı Hikmet yerine Batuhan'ı desteklemesiyle ilgili Acun Ilıcalı da açıklama yaptı. Büyük şaşkınlık yaşayan Ilıcalı, şu sözleri kullandı:

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''Ben hatırlamıyorum, belki hatırlayanlar vardır. Survivor'da normal bir dokunulmazlık oyununda karşı taraftan birini destekleyen ilk yarışmacı oldu. Yanlış anlamayın kadın haftası ve ben bunu Survivor'da hiç görmedim. Gören varsa hatırlatsın ben hatırlamıyorum. Hiç böyle bir şey yaşanmadı' dedi.

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"TAHRİK ETTİĞİ SÜRECE..."

Survivor Asena, yaşanan ilginç olayla ilgili konseyde yaptığı açıklamada 'Beni tahrik ettiği sürece ben de onunla uğraşacağım ve onun rakiplerini desteklemeye devam edeceğim'' dedi.

Mynet'in Sesi
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Batuhan Karacakaya
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