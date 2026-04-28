Survivor'dan diskalifiye oldu! Seren Ay Çetin'in amcası bakın kimmiş

Survivor 2026'da yarışan Seren Ay Çetin'in yarışmadaki kavgaları sık sık gündeme geliyordu. Son olarak Seren Ay'ın Lina'ya fiziki müdahalede bulunması ve küfürler savurması gerilimi arttırdı. Acun Ilıcalı acil durum konseyini toplayarak Seren Ay hakkında verilen kararı duyurdu.

Survivor'dan diskalifiye olan Seren Ay Çetin sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Özel hayatıyla da gündeme gelen Seren Ay Çetin'in geçmişte verdiği bir söyleşiden kareler de paylaşıldı.

Seren Ay katıldığı bir programda CHP eski Genel Başkanı ve Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin’in amcası olduğunu söyledi.

Survivor Seren Ay Çetin "Benim amcam aradı, eski Dışişleri Bakanı benim amcam o aradı tebrik etti Hikmet Çetin. yanıma gel dedi" ifadelerini kullandı.