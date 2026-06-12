Halef'te kriz çıktı! Aybüke Pusat projeyi bıraktı! Veda Yurtsever daha fazla dayanamadı

Now Tv'nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizide kriz çıktığı ve başrolün projeye veda edeceği iddiaları gündemdeydi.

ROL ARKADAŞI DAYANAMADI

Yayınlanan bölümle birlikte dizide Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın projeden ayrılığı kesinleşti. Dizide Sultan karakterine hayat veren Veda Yurtsever ise yaşanan bu ayrılığa dayanamadı.

Aybüke Pusat'ın ayrılığının ardından Veda Yurtsever'den sitem dolu bir paylaşım geldi. Veda Yurtsever'in Instagram paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

'TADIN KAÇTI'

'Canım Abüke, Bu fotoğraf senin set arkadaşlığını en iyi yansıtanlardan, çok eğlenceli bir yol arkadaşıydın. Zor bir yolda yürüdün, bir 'oyuncu' olarak seni çok anladığım bir yerdeyim, başladığın karakterle bitirdiğin karakter arasında mesafeler var ve fakat bir de reyting diye adı belli bir canavar. Dengeler bazen şaşıyor, bazen birkaç oyuncu nasibini alıyor. Tadın kaçtı, gitmek istedin, hakkındı...

Senin sayende sezonda içimde kalan bir kaç cümleyi de buraya bırakayım dedim: Eskiden dizi izlerken telefonu yanıma alır sahnelerle ilgili yapılan yorumlara bakardım, telefonu nerdeyse kapatacak duruma geldim. Herkes değil elbette ama enteresan bir 'fan' tayfa oluştu, izlediği dizinin emek verenlerine hakaret etmek, kendi oluşturdukları bir yalan girdabından beslenip birbirlerine kanlı bıçaklı savaş açan, üstüne çıkıp tepinmeye kalktığının bir kalbi, bir annesi, bir sevdiği olduğunu hiç hesaba katmayan, 'bu çocuklar ne ara bu kadar gaddarlaştı, kötülük kalplerini sardı, her şeyi söylemeye hadleri olduğunu sandı' diyeceğim bir tayfa... Bak ilk defa bir postu yorumlara kapatacağım çünkü biliyorum ki 'ama' diye başlayan cümleleriyle susmayacaklar. Kaç yaşında kadınım, uzun zamandır sektördeyim benim bile olgunluk seviyemi taşıran bu kirlilik senin gibi genç bir meslektaşımı ne hale getirir? 'Amaaan Vedoş'um aldırmıyorum' demiştin bir gün, inandım mı sandın? Bazen bu 'çocuk' hallerinin kriz yönetiminde seni zorladığına da tanık oldum ve kalbini saramadığıma, seni iyileştirecek merhemi süremediğime çok üzüldüm. Dilerim gittiğin yerde neşenin, enerjinin hak ettiği karşılığını da bulursun.

Ben açıkçası seni çok özleyeceğim, sette hepimizin yeri dolar bilirim, benim canımı daha çok sıkan sevdiğim komşumu uğurlamak olur. Gece saat 02:00'de ışığım yanıyor diye yorgun argın gelmene rağmen balkonun altından bana şarkılar söylemeni, 'marketten bi şey istiyor musun?' diye aramalarını, denediğim her türlü iğrenç yemeğimi tadıp puan vermelerini, barınaktan alıp hasarlı kalbini iyileştirip hepimizin sevgilisi yaptığın Biricik'in evimi oyun parkuruna çevirmesini, annenin yaptığı nefis sarmaları, ez cümle 'seni çocuk' çok özleyeceğim.'

Instagram paylaşımını yorumlara kapatan Veda Yurtsever, diğer paylaşımlarına gelen yorumların ardından X hesabından paylaşım yaptı.

'Biliyordum aslında anlamayacaklarını gene de yazdım, gözleri öyle kara ki herkesi kastettiğimi anlamayıp bi de had bildiriyorlar, biraz kitap okuyun, bilhassa roman, kendi içinizi de görmenizi sağlar, nahlet gele bendeki hakkaniyet sevdasına, şaka şaka değişmem şükür'

TEPKİ ÇEKTİ

Aybüke Pusat'ın vedasına ise sosyal medyada; 'Melek için ağladım resmen kurtuldu bu diziden ben de izlemem artık', 'Melek öldüyse bizim için Halef bitmiştir', 'Meleği harcarsanız gelecek sezon yokuz' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.