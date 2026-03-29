Survivor Seren Ay Çetin diskalifiye mi oldu? Acun Ilıcalı 'Kabul etmiyoruz' diyerek...

Survivor'da dikkat çeken isimlerden Seren Ay Çetin bu sefer de Nisa Nur ile kavga etti. Fiziksel temas iddiaları sonrası konsey toplandı. Seren Ay Çetin diskalifiye mi oldu?

Survivor 2026'da sular durulmuyor. Ünlüler takımında yer alan Seren Ay Çetin ve Nisa Nur arasındaki gerginlik büyüdü. Oyun sırasında yaşanan bir anlaşmazlık, kısa sürede sözlü tartışmaya dönüştü ve ardından fiziksel temas yaşandı. Kavga, diğer yarışmacıların araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. Seren Ay Çetin'in diskalifiye edilip edilmeyeceği sorusu seyirci tarafından merak edildi.

İkili arasındaki gerilim bir anda büyüdü. Seren Ay'ın takım arkadaşı Nisanur'a fiziksel temasta bulunduğu ortaya çıktı. Olay anı ekranda sansürlenirken ortalık fena karıştı.

Olay sonrası sinir krizi geçiren Nisanur gözyaşlarına boğuldu.

SEREN AY DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Yaşanan kavgadan sonra Acun Ilıcalı konseyi topladı. Oldukça sinirli olduğu görünen Ilıcalı'nın açıklamaları konseye damga vurdu. Ilıcalı "Skandal! İki kadın yarışmacı birbirlerine fiziksel temasta bulunuyorlar" diyen Ilıcalı Seren Ay'ı suçladı.

"YAPTIĞIN HAREKETİ KABUL ETMİYORUZ"

Seren Ay'ın itirazları ise Acun Ilıcalı'yı daha da kızdırdı. Ilıcalı itirazlar sonrası "Saha içerisinde iki kişi yumruklaşsa kırmızı kart yer. Duruma göre bunun başka yaptırımları da oluyor.

Bizim açımızdan evet yarışmadan ihraç sebebi olmayabilir ama yaptığını kabul etmiyoruz. Olayı başlatan sensin dediğin gibi. bundan sonra bu tarz hareket kredin yok, fiziksel temas lüksün yok. 8 ödülden yararlanamayacaksınız" ifadelerini kullandı.

