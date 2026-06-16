Survivor Seren Ay ve Murat Özarı yayında gerildi! "İşini hakkıyla yapmadığı ortada"

Survivor yarışmacılarından Seren Ay Çetin ile yorumcu Murat Özarı arasında stüdyoda çok sert bir tartışma yaşandı.

Survivor Panorama programına katılan Seren Ay Çetin, yarışmada olduğu dönemde kendisini sert sözlerle eleştiren yorumcu Murat Özarı ile canlı yayında karşı karşıya geldi.

Tartışmanın fitili, Murat Özarı'nın daha önce Seren Ay hakkında sarf ettiği iddia edilen eleştirilerle ateşlendi. Canlı yayındaki hesaplaşmada oldukça gerilen Seren Ay Çetin, Özarı'ya dönerek, "Siz kim oluyorsunuz da bana 'bu kızı ailesi iyi yetiştirememiş' diyorsunuz?" sözleriyle sert bir tepki gösterdi.

"SAYGILI OLACAKSIN"

Murat Özarı ise bu sözlere yanıt olarak "Senin karşında yıllarını televizyona vermiş bir adam var, saygılı olacaksın. Boşu boşuna diskalifiye etmediler seni. Yapmadığın şey kalmadı, saldırdın millete koşa koşa" dedi.

Seren Ay ise "Bu beyefendi rüşvetle çalışıyor herhalde. İşini hakkıyla yapmadığı ortada. Hakkıyla yapsa doğruya doğru der. 63 yaşına gelmişsiniz ve izlenme uğruna kendinizi ne hallere düşürüyorsunuz" diyerek tepkisini sürdürdü.