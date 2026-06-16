MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Survivor Seren Ay ve Murat Özarı yayında gerildi! "İşini hakkıyla yapmadığı ortada"

Survivor yorumcusu Murat Özarı ve yarışmacı Seren Ay Çetin canlı yayında gerildi. Survivor Seren Ay'ın yorumcuya tepkisi sosyal medyayı salladı. Yarışmacı kendisi hakkında yorumda bulunan Özarı'ya "Bu beyefendi rüşvetle çalışıyor herhalde" dedi.

Survivor Seren Ay ve Murat Özarı yayında gerildi! "İşini hakkıyla yapmadığı ortada"

Survivor yarışmacılarından Seren Ay Çetin ile yorumcu Murat Özarı arasında stüdyoda çok sert bir tartışma yaşandı.

Survivor Panorama programına katılan Seren Ay Çetin, yarışmada olduğu dönemde kendisini sert sözlerle eleştiren yorumcu Murat Özarı ile canlı yayında karşı karşıya geldi.

Survivor Seren Ay ve Murat Özarı yayında gerildi! "İşini hakkıyla yapmadığı ortada" 1

Tartışmanın fitili, Murat Özarı'nın daha önce Seren Ay hakkında sarf ettiği iddia edilen eleştirilerle ateşlendi. Canlı yayındaki hesaplaşmada oldukça gerilen Seren Ay Çetin, Özarı'ya dönerek, "Siz kim oluyorsunuz da bana 'bu kızı ailesi iyi yetiştirememiş' diyorsunuz?" sözleriyle sert bir tepki gösterdi.

"SAYGILI OLACAKSIN"

Murat Özarı ise bu sözlere yanıt olarak "Senin karşında yıllarını televizyona vermiş bir adam var, saygılı olacaksın. Boşu boşuna diskalifiye etmediler seni. Yapmadığın şey kalmadı, saldırdın millete koşa koşa" dedi.

Survivor Seren Ay ve Murat Özarı yayında gerildi! "İşini hakkıyla yapmadığı ortada" 2

Seren Ay ise "Bu beyefendi rüşvetle çalışıyor herhalde. İşini hakkıyla yapmadığı ortada. Hakkıyla yapsa doğruya doğru der. 63 yaşına gelmişsiniz ve izlenme uğruna kendinizi ne hallere düşürüyorsunuz" diyerek tepkisini sürdürdü.

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!

Bankacılık Masraflarından Kurtulurken 1.000 TL Kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ani ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni belli olduAni ölümü yasa boğdu! Ölüm nedeni belli oldu
Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktıOyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

ABD'de B-52 ağır bombardıman uçağı düştü

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Yeşil Burun Adaları'nı yenemedi

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

İkinci el araçta ceza yağdı: 108 milyon TL'yi aştı

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

Tüm araç sahipleri etkilenecek! 15 gün sonra yürürlüğe giriyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.