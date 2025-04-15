Sydney Sweeney nişan attı! Son pozlarını görenler 'Ayrılık yaradı' dedi

Son dönemin popüler isimlerinden Sydney Sweeney özel hayatıyla da gündemde.

Madame Web, Hizmetçi, Arınma, Senden Başka ve Euphoria gibi yapımlarla tanınan 27 yaşındaki oyuncunun evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı aldı.

Sydney Sweeney nişanlısı Jonathan Davino ile yollarını ayırdı.

Birlikteliklerini 2022 yılında nişanla taçlandıran ve Mayıs ayında evlenmeyi planlayan Sydney Sweeney ile Jonathan Davino, düğünü de iptal etmişti. Oyuncuya yakın kaynak şunları söyledi:

“O tam olarak olmak istediği yerde. Çoğu insan bu yılki çalışma programından bunalmış hissedebilir ama Syd öyle değil. Şu anda tamamen çalışmakla ilgili ve tüm projeleri için çok heyecanlı."

Güzel oyuncu ayrılık haberinden sonra sosyal medyada markalarla yaptığı anlaşmalar için verdiği pozları paylaşmaya devam etti.



İddialı pozlarıyla da tanınan Sydney Sweeney hayranlarından beğeni toplarken bazı fanları ise "Ayrılık yaramış" yorumları yapmadan duramadı.