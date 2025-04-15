MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Sydney Sweeney nişan attı! Son pozlarını görenler 'Ayrılık yaradı' dedi

Euphoria dizisiyle tanınan Sydney Sweeney, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Nişanlısıyla evlilik hazırlığında ayrılık kararı alan oyuncu cesur pozlarıyla dikkat çekti.

Sydney Sweeney nişan attı! Son pozlarını görenler 'Ayrılık yaradı' dedi
Kubra Akalın

Son dönemin popüler isimlerinden Sydney Sweeney özel hayatıyla da gündemde.

Madame Web, Hizmetçi, Arınma, Senden Başka ve Euphoria gibi yapımlarla tanınan 27 yaşındaki oyuncunun evlilik hazırlığı yaparken ayrılık kararı aldı.

Sydney Sweeney nişanlısı Jonathan Davino ile yollarını ayırdı.

2

Birlikteliklerini 2022 yılında nişanla taçlandıran ve Mayıs ayında evlenmeyi planlayan Sydney Sweeney ile Jonathan Davino, düğünü de iptal etmişti. Oyuncuya yakın kaynak şunları söyledi:

“O tam olarak olmak istediği yerde. Çoğu insan bu yılki çalışma programından bunalmış hissedebilir ama Syd öyle değil. Şu anda tamamen çalışmakla ilgili ve tüm projeleri için çok heyecanlı."

3

Güzel oyuncu ayrılık haberinden sonra sosyal medyada markalarla yaptığı anlaşmalar için verdiği pozları paylaşmaya devam etti.

Ekran görüntüsü 2025-04-15 091809
İddialı pozlarıyla da tanınan Sydney Sweeney hayranlarından beğeni toplarken bazı fanları ise "Ayrılık yaramış" yorumları yapmadan duramadı.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geçen hafta yayınlanmadı! Fenomen dizinin finaliyle ilgili bomba iddiaGeçen hafta yayınlanmadı! Fenomen dizinin finaliyle ilgili bomba iddia
Marilyn Manson, 3 Eylül’de İstanbul’da!Marilyn Manson, 3 Eylül’de İstanbul’da!

Anahtar Kelimeler:
sydney sweeney
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2020'den beri bir ilk: 'Paranızı burada tutun'

2020'den beri bir ilk: 'Paranızı burada tutun'

Yüksek maaş alanlar dikkat! Evlerine tebligat gönderilecek

Yüksek maaş alanlar dikkat! Evlerine tebligat gönderilecek

Türkiye bu yasak aşk skandalını konuşuyor! Nişanlısının annesini hamile bıraktı

Türkiye bu yasak aşk skandalını konuşuyor! Nişanlısının annesini hamile bıraktı

30 bin öğretmen mi atanacak? Gözler kabine toplantısında

30 bin öğretmen mi atanacak? Gözler kabine toplantısında

Trabzonspor'dan gece yarısı Uğurcan Çakır açıklaması! "Ali Koç aradı..."

Trabzonspor'dan gece yarısı Uğurcan Çakır açıklaması! "Ali Koç aradı..."

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.