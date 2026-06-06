Tarkan konseri için sıra kapma yarışı vardı! Görüntüler viral oldu

Tarkan, Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara Millet Bahçesi'nde sahne alarak sevenleriyle bir araya geldi.

Millet Bahçesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında kurulan alanda binlerce kişi sıra kapma yarışı yaptı.

Konsere saatler önce gelen kalabalık kapılar açılınca birbiriyle yarıştı. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Megastar, sahneye çıkmadan önce dinleyicilerine, "Ankara, yağmura rağmen bu gece eğleneceğiz, durmak yok" diye seslendi. Tarkan, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.