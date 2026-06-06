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Tarkan konseri için sıra kapma yarışı vardı! Görüntüler viral oldu

Tarkan, Koç Holding'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Ankara'da ücretsiz konser verdi. Tarkan'ın konseri için binlerce kişi alana önceden akın etti. Ön sıra kapma yarışı ise sosyal medyada viral oldu.

Tarkan konseri için sıra kapma yarışı vardı! Görüntüler viral oldu
Öznur Yaslı İkier

Tarkan, Koç Topluluğu'nun 100. yıl kutlamaları kapsamında Ankara Millet Bahçesi'nde sahne alarak sevenleriyle bir araya geldi.

Tarkan konseri için sıra kapma yarışı vardı! Görüntüler viral oldu 1

Millet Bahçesi'nde yoğun güvenlik önlemleri altında kurulan alanda binlerce kişi sıra kapma yarışı yaptı.

Tarkan konseri için sıra kapma yarışı vardı! Görüntüler viral oldu 2

Konsere saatler önce gelen kalabalık kapılar açılınca birbiriyle yarıştı. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Tarkan konseri için sıra kapma yarışı vardı! Görüntüler viral oldu 3

Megastar, sahneye çıkmadan önce dinleyicilerine, "Ankara, yağmura rağmen bu gece eğleneceğiz, durmak yok" diye seslendi. Tarkan, yaklaşık iki saat boyunca sahnede kaldı.

Tarkan konseri için sıra kapma yarışı vardı! Görüntüler viral oldu 4

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Tarkan
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