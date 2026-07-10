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Tarkan lüks teknesinde tatilin keyfini sürüyor! Yeni imajı şaşırttı

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Öznur Yaslı İkier

Megastar Tarkan, konserlerin yorgunluğunu birçok ünlünün uğrak yeri olan Ibiza'da atmaya karar verdi. Saçlarını kestirip imaj değişikliğine giden Tarkan'ın ultra lüks teknesinden yaptığı paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Megastar Tarkan, uzun bir aranın ardından 16 Ocak'ta İstanbul'daki serisine başlayarak sahnelere geri dönmüştü.

Megastar'ın 7 yıl aradan sonra düzenlediği konserler onbinlerce kişi tarafından izlendi. Tarkan son olarak 3 Temmuz'da Almanya'nın Dortmund kentindeki Westfalenpark'ta konser verdi.

Tarkan lüks teknesinde tatilin keyfini sürüyor! Yeni imajı şaşırttı 1

Avrupa'daki binlerce hayranıyla bir araya gelen Tarkan, sahneden iner inmez yaptığı imaj değişikliğiyle dikkat çekti. Saçlarını kısacık kestiren ünlü ismin yeni görüntüsü takipçilerinden tam not aldı.

Tarkan lüks teknesinde tatilin keyfini sürüyor! Yeni imajı şaşırttı 2

Tarkan şimdi de lüks teknesinden yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkan Tarkan rota olarak Ibiza'yı seçti. Tarkan'ın lüks teknesinden paylaştığı video kısa sürede gündem oldu.

Tarkan lüks teknesinde tatilin keyfini sürüyor! Yeni imajı şaşırttı 3

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Tarkan
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