Show TV’nin CNP Film imzalı yeni dizisi “Sevdan Bir Ateş” reytinglerde başarılı bir tablo seyrederek haftalardır zirveye yerleşiyor.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı dizi geçtiğimiz hafta reytinglerde kan kaybetmiş ve zirveyi Yeraltı dizisine kaptırmıştı. Son olarak 8. bölümüyle ekrana gelen dizi bu hafta 9. bölümüyle ekrana gelecek.

Dizi sektöründe yaşanan reklam krizi nedeniyle bir haftadır dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Bir bir ertelenen dizilerin akıbeti merak edilirken Sevdan Bir Ateş bu akşam var mı, yok mu? Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

SEVDAN BİR ATEŞ BU AKŞAM VAR MI?

Sevdan Bir Ateş dizisi bu akşam 9. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak.

“Öz annemin, en yakınımın bana böyle bir kötülük yaptığını öğrenirsem, sana bunun bedelini çok ağır ödetirim!” Sevdan Bir Ateş’in yeni bölüm ön izlemesi yayında. #SevdanBirAteş yarın 20.00’de Show TV’de! ❤️‍🔥 @ShowTV @cnpfilmresmi https://t.co/ce6HkA0tsr — Sevdan Bir Ateş (@sevdanbiratestv) November 3, 2026

SEVDAN BİR ATEŞ 9. BÖLÜM ÖZETİ:

Mirza’nın Hüma’nın kendi kızı olduğunu açıklamasıyla başlayan tanıtım, küçük kızın kaybolmasıyla gerilimi yükseltiyor. Hüma’yı konağa getiren Mirza, Vuslat’ın “Oğlum ne oluyor burada? Ne kurbanı bu?” sorusuna, “Kızımın kurbanı. Hüma benim kızım” yanıtını veriyor. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla konakta yeni bir dönem başlarken Akif’in “Bir bakmışsınız Hüma kuyuda dardadır, bir bakmışsınız Hüma konağa sultandır” sözleri dikkat çekiyor.

Mirza’nın kızının saçlarını okşadığı anlar duygulandırırken Leyla, “Bütün gün babanın yanında kalacaksın. Ondan sonra hep beraber olacağız” diyerek Hüma’ya güven veriyor.

Ancak baba kızın kavuşmasının ardından yaşananlar, bu mutluluğu yarıda bırakıyor. Hüma’nın kaybolmasıyla Mirza ve Leyla sokaklarda kızlarını aramaya başlıyor. Leyla’nın “Bir haber var mı, buldunuz mu? Nereye gider küçücük çocuk?” sözleri ve elinde oyuncak bebekle çaresizce bekleyişi endişeyi artırıyor. Yaman’ın “Sen dur Mirza efendi. Bunlar daha iyi günlerin” tehdidi ise dikkatleri onun üzerine çekiyor. Finalde, korku içinde saklanan Hüma’nın peşindeki Faysal’ın küçük kızı bulup “Sobe” demesi, yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı artırıyor.