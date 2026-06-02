Taşacak Bu Deniz'e rakip geliyor! Başrol belli oldu

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Taşacak Bu Deniz dizisine rakip geliyor.

Banu Akdeniz’in patronu olduğu Mia Yapım’ın yeni iddialı dizisi “Sevdam Karadeniz” dizisinin başrol oyuncusu da belli oldu. Nuray Uslu’nun yazdığı, Aytaç Çiçek’in yöneteceği dizi Trabzon’da çekilecek.

BAŞROL BELLİ OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Sevdam Karadeniz”in başrol oyuncusu Emre Bey oldu. İmza aşamasında olan başarılı oyuncu dizide Kuzey Alazlı karakterini canlandıracak.

25 yaşında memleketine geri dönen Karadenizli Zeyşan ve Kuzey’in aşk destanını anlatan dizi yeni sezonda NOW’da ekrana gelecek.