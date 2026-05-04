Taşacak Bu Deniz'e rakip geliyor: Sevdamı Sakla Karadeniz

Bu sezonun fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'e yeni sezonda takip geliyor. “Kocamın Ailesi”, “Avrupa Avrupa” ve “Hercai” gibi unutulmaz dizilere imza atan Mia Yapım’ın patronu Banu Akdeniz yeni bir dizi projesi için kolları sıvadı.

Trabzon Maçka’lı olan Banu Akdeniz bu kez memleketinde bir dizi çekmeye hazırlanıyor. Projenin adı “Sevdamı Sakla Karadeniz”…

KUZEY VE ZEYŞAN’IN AŞK DESTANI

Birsen Altuntaş'ın haberibe göre; bu yaz Trabzon’da çekilecek olan dizi NOW’da yayınlanacak. Deniz Dargı ve Cem Görgeç’in kaleme aldığı dizinin yönetmen ve oyuncu görüşmeleri sürüyor.

“Sevdamı Sakla Karadeniz”de Kuzey ve Zeyşan’ın aşk öyküsü ekrana taşınacak. Böylece yakında Trabzon’da çekilecek ana akım dizi sayısı ikiye yükselecek.