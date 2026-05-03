Ortalık karıştı maç tatil edildi! Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

Edirne 2’nci Amatör Lig B Grubu'nda yer alan Yenimuhacirspor ile Beğendikspor, Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya çok sayıda taraftar katılırken, her iki takımda sahada gol bulmak için mücadele verdi.

HAKEMİ YUMRUKLADI, ORTALIK KARIŞTI! FUTBOLCU GÖZALTINA ALINDI

Karşılaşmanın 0-0 devam ettiği 43’üncü dakikasında yedek kulübesinde bulunan Beğendiksporlu futbolcu B.Y., sahaya girerek maçın orta hakemi Mert Kunt’un yüzüne yumruk attı.

B.Y., futbolcular ve polis tarafından sahadan çıkartıldı.

HAKEM DARP RAPORU ALDI

Hakem Kunt, maçı tatil ederken, şikayeti üzerine B.Y. gözaltına alındı. Maçın ardından Kunt, Keşan Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu aldı. Maçla ilgili kararın Edirne Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından verileceği bildirildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır