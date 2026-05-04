Emre Kınay ve Emine Ün'ın kızı Duru güzelliğiyle büyüledi! "Kadın kendini doğurmuş"

2003’te evlenen ve 2009’da boşanan Emine Ün ile Emre Kınay, yıllar sonra birlikte tiyatro yapacak. Kızlarının fikir vermesiyle “Şiddetli Geçimsizlik” oyununu birlikte oynamaya karar veren ikili kameralara poz verdi.

Emre Kınay ve Emine Ün’ün kızları Duru ile verdiği pozlar sosyal medyada da konuşuldu. Şimdilerde 21 yaşında olan Duru Kınay güzelliğiyle beğeni topladı.

Sosyal medyada da Duru'yu görenler "Kadın kendini doğurmuş", "Emine Ün klonlanmış", "Kız komple anası" yorumlarında bulundu.

Duru Kınay geçtiğimiz günlerde babasına dair "Pamuk gibi, benim pamuğum o, ilk aşkım. Dünyadaki en şefkatli, en iyi baba. Büyük konuşmayayım ama benim için öyle en azından" sözleriyle de gündeme gelmişti.