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Taşacak Bu Deniz'e rakip olacaktı Sevdam Karadeniz'de kriz bitmiyor! Başrol projeyi bıraktı

Taşacak Bu Deniz'e yeni sezonda rakip olmayı hedefleyen ve çekimleri Trabzon'da başlayan Sevdam Karadeniz'de kriz bir türlü bitmiyor. Sevdam Karadeniz'de kadın başrol Damlasu İkizoğlu'nun projeden ayrıldığı öğrenildi.

Taşacak Bu Deniz'e rakip olacaktı Sevdam Karadeniz'de kriz bitmiyor! Başrol projeyi bıraktı
Öznur Yaslı İkier

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'e rakip olması beklenen Sevdam Karadeniz'de başrol krizi bir türlü bitmedi.

Diziye ilk olarak Aslıhan Malbora ve Emre Bey başrol olarak seçilmişti. Ünlü isimler dizi sete çıkmadan projeden ayrılmışlardı.

Taşacak Bu Deniz e rakip olacaktı Sevdam Karadeniz de kriz bitmiyor! Başrol projeyi bıraktı 1

Yeni başroller Damlasu İkizoğlu ve Erdem Adilce olmuş ve dizi de sete çıkmıştı. Dizinin İstanbul sahnelerinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından Trabzon’a giden Damlasu İkizoğlu projeden ayrıldı.

Taşacak Bu Deniz e rakip olacaktı Sevdam Karadeniz de kriz bitmiyor! Başrol projeyi bıraktı 2

BAŞROL ARANIYOR
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Sevdam Karadeniz”in başrol karakteri Zeyşan Yeniceli için yeni başrol görüşmeleri başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Taşacak Bu Deniz Sevdam Karadeniz
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