Taşacak Bu Deniz'e rakip olacaktı Sevdam Karadeniz'de kriz bitmiyor! Başrol projeyi bıraktı

TRT1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz'e rakip olması beklenen Sevdam Karadeniz'de başrol krizi bir türlü bitmedi.

Diziye ilk olarak Aslıhan Malbora ve Emre Bey başrol olarak seçilmişti. Ünlü isimler dizi sete çıkmadan projeden ayrılmışlardı.

Yeni başroller Damlasu İkizoğlu ve Erdem Adilce olmuş ve dizi de sete çıkmıştı. Dizinin İstanbul sahnelerinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından Trabzon’a giden Damlasu İkizoğlu projeden ayrıldı.

BAŞROL ARANIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Sevdam Karadeniz”in başrol karakteri Zeyşan Yeniceli için yeni başrol görüşmeleri başladı.