Taşacak Bu Deniz'in Akça'sı Naz Günay, sette YKS'ye hazırlanıyor

TRT 1 ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'in tüm oyuncuları sosyal medyayı aktif kullanıyor. Oyuncular sık sık Taşacak Bu Deniz setinden paylaşımlar yaparken özel hayatları da merak ediliyor.

TRT1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz oyuncularından Naz Günay son olarak gündeme geldi.

Taşacak Bu Deniz'de Akça karakterine hayat veren 20 yaşındaki oyuncu Naz Günay, Instagram'da paylaştığı set fotoğraflarının arasına sette ders çalıştığı anları da ekledi.

Dizi setinde YKS sınavına hazırlandığı anları paylaşan Naz Günay'a takipçilerinden destek dolu yorumlar geldi.