Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman filmden son anda çekildi! Set iptal oldu

Eleni rolüne hayat verdiği “Taşacak Bu Deniz” dizisiyle yıldızı parlayan Ava Yaman’a teklif yağıyordu. Ava Yaman gelen teklifler arasından “Dokunmadan Aşk” filmini seçmişti.

Filmde başrol karakteri Su için anlaşma yapan Ava Yaman son anda kararını değiştirdi.

BABASI DEVREYE GİRDİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, filmin ekibi kuruldu, set planı haziran ayı için hazırlandı. Ancak Ava Yaman cephesi son anda filmden çekildi. Kulislerden sızan bilgilere göre Yaman’ın menajerliğini üstlenen babası Ali Yaman, Taşacak Bu Deniz’in yapım şirketiyle görüştüğünü ve genç yıldızın kariyeri için filmde oynamasının erken olduğuna beraber karar verdiklerini iletti.

Son anda yaşanan bu gelişme üzerine Hüseyin Eken’in film ekibine karşı zor durumda kaldığı ve filmi ertelediği öğrenildi. Ava Yaman cephesinin yaptıkları sözleşmeden doğan cezai bedel nedeniyle tazminat ödemesi gündemde…