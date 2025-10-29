MAGAZİN

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman'ın takipçi sayısı uçtu! Ava Yaman nereli, kaç yaşında?

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si sosyal medya X'in gündeminde. Diziyle bir anda popüler olan Ava Yaman'ın Instagram'da takipçi sayısı da uçtu. Bu popülerlik sonrası Ava Yaman nereli, kaç yaşında? soruları da araştırılmaya başlandı.

Kubra Akalın

Ulaş Tuna Astepe (Adil), Deniz Baysal (Esme) ve Burak Yörük (Oruç) başrollerinde buluşturan ve ilk bölümleriyle sezona hızlı bir giriş yapan “Taşacak Bu Deniz” dizisinin dikkat çeken isimlerinden biri de Ava Yaman oldu. Ava Yaman nereli, kaç yaşında? soruları araştırılmaya başlandı.

Dizide Eleni rolüne hayat veren Ava Yaman'ın doğal güzelliği, başarılı oyunculuğu günlerdir X'te konuşuluyor. Çok beğenilen Ava Yaman'ın sosyal medyada da popülerliği sayesinde takipçi sayısı bir anda uçtu.

Ava Yaman'ın takipçisi sayısı 9 binlerden 220 binlere ulaştı.

AVA YAMAN KAÇ YAŞINDA?

Taşacak Bu Deniz dizisinin Eleni'sinin yaşı da gündeme geldi. 2006 doğumlu olan Yaman, Eleni karakteriyle büyük beğeni topladı. Oyuncu daha önce “Bir Derdim Var” dizisinde Özge karakterini canlandırmıştı.

AVA YAMAN NERELİ?

Ava Yaman, İstanbul’da doğmuştur. Aslen İstanbulludur. Oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atan Yaman, eğitimini sürdürürken aynı zamanda profesyonel projelerde yer almaya başlamıştır.

