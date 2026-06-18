Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber kadrodan çıkarıldı! İsyan etti

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Taşacak Bu Deniz dizisinde Gezep karakterini canlandıran Onur Dilber’in ayrılığı gündeme bomba gibi düştü. Peki Onur Dilber Taşacak Bu Deniz dizisinden ayrıldı mı, Gezep karakterine ne olacak? İşte izleyicilerin araştırdığı ayrılık haberine ilişkin tüm detaylar...

Taşacak Bu Deniz'in Gezep'i Onur Dilber sezon arasında dizi kadrosundan çıkarıldığını öğrendi. Dilber "Yeni sezonda olmayacağımı şaşırarak ve üzülerek öğrendim" diyerek şunları yazdı:

"ANLAM VEREMEDİM"

“TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu.

Karakterin özüne döneceğini ve vaadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…”