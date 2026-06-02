Selen Görgüzel'den Ozan Güven tepkisi: İbo kadın dövdü diye işsiz kalmadı...

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için ceza alan Ozan Güven, Kadıköy'de kadınların tepkisiyle karşılaştı. Kadıköy'de kendisi gibi oyuncu arkadaşı Mehmet Aslantuğ ile oturan Güven, mekanı terk etmeyince olay büyüdü.

Tepkiye rağmen bir süre masada oturmaya devam eden ünlü isim, daha sonra mekanı terk etmek zorunda kaldı. Günlerdir konuşulan bu olaya Selen Görgüzel de dahil oldu.

Görgüzel Ozan Güven'e tepkiler sürerken İbrahim Tatlıses'i hatırlattı.

"Ozan Güven’e yapılan bir gün İbrahim Tatlıses’e yapılmadı!" diyen Görgüzel şunları yazdı:

"İbo kadın dövdü diye işsiz kalmadı bu sektörde. Dışlanmadı, ayıplanmadı. İmparator oldu, devlet büyükleri yanında oldu. Ah yurdum insanı. Sevdiğini vezir, sevmediğini nasıl da rezil ediyorsun!"